世界90の国と地域で展開している「SHISEIDO」の最高峰シリーズ「フューチャーソリューション LX」は、2026年6月12日（金）〜6月14日（日）の期間、東京ミッドタウン日比谷にてPOPUPイベントを開催しています。マイナビウーマン編集部では、先がけて行われた内覧会に参加。ひと足お先に“五感を刺激するひととき”を体験してきました！■フューチャーソリューション LXの魅力を日本全国に発信する“移動型”POPUPフューチャーソリュ