「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、携帯オーディオ（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ウォークマン Aシリーズ（NW-A306）（ソニー）2位ウォークマン Sシリーズ（NW-S313）（ソニー）3位ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ MP3プレーヤー KANA BT（GH-KANABTS16）（グリーンハウス）4位ウォークマン Aシリーズ（NW-A307）（ソニー）5位ウォークマン Sシリーズ（NW-S