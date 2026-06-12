「伝説の経営者」と呼ばれる中野善壽氏は、成長期の鈴屋を退いた翌日に衝動的に空港へ向かい、トランジットで立ち寄った台湾にそのまま住み着いた。コネも仕事も宿もない身でありながら異国の土地で道を切り開いた、自由奔放で型破りな生き方を自ら語る。※本稿は、実業家の中野善壽『ぜんぶ、すてれば』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。海外で暮らそうと思ったきっかけ台湾に生活の拠点を