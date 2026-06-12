NTTドコモは、「smartあんしん補償」加入者を対象に「スマホ画面割れ保険」付きのスマートフォン（スマホ）用ガラスフィルムをドコモショップとドコモオンラインショップで販売を開始した。●画面割れ発生時の費用負担を軽減より安心してスマホを使えるように対象のガラスフィルムに、スマホの修理または交換にかかる費用を1回あたり最大1万円まで補償する「スマホ画面割れ保険」が付帯する。この保険はレスキュー損害保険が