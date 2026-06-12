過去にワールドカップには３度出場した本田圭佑が６月12日、自身のＸを更新。「I’m just about to leave for Dallas」（これからダラスに出発します）と報告する。現地11日に北中米ワールドカップが開幕した。森保一監督が率いる日本は14日、グループステージ初戦でオランダとダラス・スタジアムで対戦。本田はNHKで解説を務める。ハッシュタグで「# パルプンテ本田」「# 本田節」「# keisukehonda」と記された投稿には、以