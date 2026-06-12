北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦まであと３日。最終調整に入っていた日本代表に、まさかの事態が起こった。現地６月11日、日本サッカー協会（JFA）は、主将のMF遠藤航の怪我による離脱とFW町野修斗の追加招集を発表した。新キャプテンにはDF板倉滉が任命されている。最終決定は森保一監督が下した。JFAの山本昌邦技術委員長によれば、遠藤が板倉とだけ話をし、全員の前では語らなかった。また、残る選択肢もあったなか