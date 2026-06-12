Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が12日、都内で行われた主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』初日舞台あいさつに登壇した。ついに公開された今作にそれぞれ万感の思いを口にした。【写真】ふわふわヘアがかわいい！笑顔で手をふる西村拓哉まず最年少の西村は「映画を発表してから1年、本当に待ちに待った公開日になっております。僕ももうすでに3回ほど見ました。