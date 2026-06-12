【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Little Glee Monsterが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』3年ぶりに登場。 ■「何度経験しても緊張感がありますね」 披露するのは、彼女たちが2017年から大切に歌い継いできたカバー曲「Jupiter」。9年の時を経てさらなる進化を遂げた彼女たちの歌声とともに、ピアノ、ストリングス、パーカッションを加えたアレンジにて『THE FIRST TAKE』だ