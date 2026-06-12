7人組グループ・BTSが12日と13日の2日間、韓国・釜山アジアド主競技場で『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』を開催する。オフライン公演はもちろん、Global Superfan Platform「Weverse」を通じたオンラインストリーミング、13日には80以上の国・地域でライブビューイングも実施され、世界中がBTSで沸き立つことになる。BTSのデビュー日（13日）に開催されるコンサートは、さらに意味深いものになる予定だ。【写真】BTS、こ