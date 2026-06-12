【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月23日発売の『BRODY』8月号が、「日向坂46×YouTube」をテーマにした大特集を実施。日向坂46の公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」を軸に、53ページにわたってその魅力と軌跡を徹底的に掘り下げる。 ■ファン必見の企画が目白押し 巻頭には大野愛実が「日向坂ちゃんねる」内の人気企画にちなんで、“昆虫採集”をテーマにしたグラビアで登場。実際に公園