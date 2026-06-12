【その他の画像・動画等を元記事で観る】 甲本ヒロトをゲストに迎えた、宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」7インチアナログレコード盤の発売（6月24日リリース）を記念して、全国のタワーレコードで「タワラブ！」キャンペーンの開催が決定。7月にはタワーレコード渋谷店でDJイベントも開催される。 ■リリース記念DJイベントは7月1日に開催 このたび、タワーレ