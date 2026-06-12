【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FUJIBASEが、6月19日リリースのEP『ム』のジャケットを公開した。 ■カタカナ「ム」が山（富士山/Mt.FUJI）のシルエットに見えることに着想を得たデザインに FUJIBASE初となるEP『ム』は、フジテレビ系ドラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』主題歌に抜擢された「yosuga」、同時リリースされた「Wither」、森鴎外の短編小説『舞姫』からインスピレーションを受けて制作された