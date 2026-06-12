人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム『刀剣乱舞ONLINE』を原案とする初のアイススケートショーが、10月3日、4日の2日間にわたって、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催される。それに先立って、描き下ろしキャラクタービジュアル第6弾「大和守安定 イメージオンアイスver.」が12日、公開された。【画像】『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』に出演する坂本花織ミュージカル、舞台、アニメ、実写映画、歌舞伎、音楽ライブと多く