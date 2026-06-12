俳優・岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演するTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）。真と同じ青委警察署刑事課強行犯係に所属する刑事で、兄弟が追う事件を担当していた小池俊太を演じる岸谷五朗にインタビュー。作品の持つ引力や脚本の魅力、そして“決めすぎない”役作りで小池という人物に向き合う姿勢とは。さらに、岡田将生、染谷将太らキャストとの関係性や撮影現場の空気感、終盤に向けた見どころ