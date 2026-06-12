日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の2万1930枚だった。 ◯2026年9月限（特別清算日：9月11日） 取引高(立会内) バークレイズ証券 21930( 21447) ソシエテジェネラル証券 22802( 19795) ABNクリアリン証券 18958( 17993