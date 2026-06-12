日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月12日の日経225先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5287枚だった。 ◯2026年9月限（特別清算日：9月11日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 15287( 15233) ソシエテジェネラル証券8540(8540) バークレイズ証券7997(7997