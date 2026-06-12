ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）から、敵地レートフィールドでのホワイトソックス3連戦に臨む。11日（同12日）の試合では、4打席全出塁。2試合連続の今季13号アーチを放つ活躍を見せるも、左ひざの炎症で途中交代。スタメン出場はあるのか、気になるところだ。 ■初戦の先発は元DeNAのケイ 12日（同13日）からのホワイトソックス3連戦。初戦の相手先発は、31歳の左腕アンソニー