ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズ最新作「ラヨーン編」が最終回を迎えた。今回は、カップル成立となったれん（五十嵐蓮）とねね（日向祢音）にインタビュー。お互いの第一印象や、好きを確信した瞬間、2人でこれからしたいことについても教えてもらった。【動画】ねねがれん理想の告白を叶える！インタビューの模様■告白の決め手は？カップル成立できる自信があったのかも聞いてみた――告