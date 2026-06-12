ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズ最新作「ラヨーン編」が最終回を迎えた。今回は、カップル成立となったりお（酒井理央）とゆうか（森口優花）にインタビュー。お互いの第一印象や、好きを確信した瞬間、2人でこれからしたいことについても教えてもらった。【動画】りおが“オラオラモード全開”で壁ドン告白！インタビューの模様■3回目の旅だったりお「本気で好きな子に出会ったらこうな