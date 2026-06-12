宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」の7インチアナログレコード盤発売を記念して、全国のタワーレコードでキャンペーンが開催される。【画像】抽選で10人！ほしい！宇多田ヒカル×甲本ヒロトB1ポスター24日にリリースされる同作には、甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」も収録。タワーレコード全店で強力プッシュする企画「タワラブ！」のフィーチャーアーティストとして、23日より全国のタ