サーティワン アイスクリームで開催中の「ドラゴンクエスト」コラボキャンペーンに、ゲームファンにはおなじみの「冒険の書」をモチーフにしたオリジナルノベルティが加わります。6月15日から6月21日までの1週間、対象商品を購入すると、鉛筆で書いて消せるメモ機能付きオリジナルクリアファイルが数量限定でプレゼントされます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■何度もメモできる「冒険の書」デザインの限