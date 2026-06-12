9〜10月に東京・シアタークリエで上演されるミュージカル『民王』のビジュアル第1弾が解禁された。【動画】ミュージカル『民王』混乱をコミカルに表現したスポット映像作家・池井戸潤氏の小説初の舞台化となる同作。『民王』は、2010年に刊行。ひょんなことから内閣総理大臣と大学生の息子の心と体が突然入れ替わり巻き起こる混乱を、社会や政治への皮肉や風刺を絡めて描いたコメディー小説で、10年に単行本、13年に文藝春秋よ