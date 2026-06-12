玉鷲は確かな手応え「だんだん慣れてきて最後まで良かったと思います」7月4日からテレビ朝日系全国ネット"IMAnimation"枠ほかで放送されるテレビアニメ『天幕のジャードゥーガル』（毎週土曜後11：30／初回は後11：00〜、2話連続1時間スペシャル）に、片男波部屋所属の現役関取、玉鷲と玉正鳳が出演することが発表された。あわせて、2人のコメント動画が公開された。【動画】声優初挑戦！公開された現役力士の玉鷲＆玉正鳳コメ