世界銀行は6月11日に発表したリポートの「世界経済見通し」で、2026年の世界の経済成長率予想を1月時点の2．6％から2．5％に引き下げ、さらに下振れリスクの可能性があると警告しました。リポートは、「世界経済は大きな衝撃に直面している。米国とイスラエルによるイランへの攻撃によりエネルギー価格が大幅上昇し、新たなインフレ圧力が生じるとともに、金融引き締め政策への期待が強まっている。エネルギー輸入に依存する経済や