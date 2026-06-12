テレビアニメ『結界師の一輪華』が、2027年1月より放送されることが決定した。ティザービジュアル第2弾と特報映像が公開され、主役を演じるメインキャストとして一瀬華役を鬼頭明里、一ノ宮朔役を戸谷菊之介が担当する。あわせて、本作の美しく重厚な世界観をイメージした鬼頭と戸谷の豪華「撮り下ろしキャストビジュアル」も同時公開となった。【写真】もう実写版じゃん！着物姿の鬼頭明里＆戸谷菊之介同作は落ちこぼれ術者で