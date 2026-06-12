分冊百科を手がけるアシェット・コレクションズ・ジャパン（東京都新宿区）は、マガジンシリーズ「鉄の城 マジンガーＺ 巨大メタル・ギミックモデルをつくる」を再々延長した「UFOロボ グレンダイザーをつくる」を、2026年6月17日発売の第261号から開始。全国の書店および同社ウェブサイトで発売する。「スペイザー」との合体が可能毎号付属するパーツを組み立てると、全高55センチの「グレンダイザー」が完成するシリーズ。全長95