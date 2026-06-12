23日発売の『BRODY』8月号では、「日向坂46×YouTube」をテーマにした大特集を実施する。日向坂46の公式YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」を軸に、53ページにわたってその魅力と軌跡を徹底的に掘り下げる。【写真】絵になる！まさかの昆虫採集グラビアを披露した大野愛実巻頭には五期生・大野愛実が「日向坂ちゃんねる」内の人気企画にちなんで、“昆虫採集”をテーマにしたグラビアで登場。実際に公園に行き、生き物を観