17〜22日にボートレース大村で行われるG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」の担当者が12日、東京・越中島のスポニチを訪れ大会をPRした。17日の「発祥地ドリーム」の出場選手は、いずれもSG覇者。今垣光太郎（福井）は当地の周年2Vで、吉川元浩（兵庫）は遠征勢で最多の当地6Vを誇る。他4選手も当地での優勝があり初日から水面巧者が火花を散らす。女子勢は3選手が出場するが、いずれも実力派。キャンペ