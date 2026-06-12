元乃木坂46で俳優の山下美月が7月26日に27歳の誕生日を迎えることを記念し、バースデーイベントを8月29日に東京・ニッショーホールにて開催することが決定した。山下がバースデーイベントを開催するのはこれが初となる。【写真】運転席で大人の色気を醸し出す山下美月『MIZUKI YAMASHITA BIRTHDAY EVENT 2026』は昼・夜の2公演を予定。きょう12日午後6時より、山下美月メッセージ購読者向けの先行販売（抽選）を開始する。7月3