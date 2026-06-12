シンガー・ソングライターのさだまさし（74）が12日、自身のインスタグラムを更新。人気歌手との3ショットを披露した。さだは「岩崎姉妹と」と書き出し、親交のある歌手の岩崎宏美、妹で同じく歌手の岩崎良美との写真をアップ。「宏美いつもありがとう」と感謝した。そして「今回は姉妹で来てくれました」と報告。「さだまさしコンサートツアー2026神さまの言うとおり」とツアー名を添えた。この投稿にフォロワーからは