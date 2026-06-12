YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にLittle Glee Monsterが3年ぶりに登場。パフォーマンス映像がきょう午後10時よりプレミア公開される。【動画】Little Glee Monster、6人で披露した「Jupiter／THE FIRST TAKE」（今夜10時公開）Little Glee Monsterが披露するのは、グループが2017年から大切に歌い継いできたカバー曲「Jupiter」。9年の時を経てさらなる進化をとげたLittle Glee Monsterの歌声とともに、ピアノ、ストリン