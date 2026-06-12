歌手の田原俊彦が、6月18日に放送されるBS11の音楽番組『鶴瓶のええ歌やなぁ』（毎週木曜後8：00）にゲスト出演する。落語家の笑福亭鶴瓶とフリーアナウンサー・八木亜希子がタッグで送る、名曲にまつわる秘話からプライベートまで「歌」と「人生」を丸裸にする大人の歌謡＆トーク番組の収録現場に、オリコンニュースが取材を敢行。鶴瓶と長年の付き合いである田原はリラックスした雰囲気でトークを楽しみ、さらに歌唱パートで