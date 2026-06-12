◇女子ゴルフツアー宮里藍サントリー・レディース第2日（2026年6月12日兵庫県六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）41位から出たツアー1勝の荒木優奈（20＝Sky）が8バーディー、ボギーなしの64で回り、通算10アンダーの3位に急浮上した。トップとは5打差。インから出て、最初の10番で20メートル近いロングパットをねじ込んで波に乗り、14番まで5連続バーディー。後半も3つ伸ばしてリーダーボードを駆け上がった。荒木は