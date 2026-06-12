サッカー解説者・タレントの本並健治が13日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（毎週土曜後6：58※関西ローカル）に出演する。【番組カット】150平米、14億5000万円のマンションを見学する本並健治ら大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。今回はメッセンジャーの黒田有、本並、橋下徹氏が過去にも番組で訪れたことがあるうめきたエリアで「天空おっさんぽ」を満喫する。黒田と橋下がグラ