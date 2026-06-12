都内の市街地でのクマの出没に備えるため、警視庁は、ライフル銃を使用してクマの駆除を行う、プロジェクトチームを設置しました。12日、警視庁が設置したのは、都内市街地でのクマの出没に備えるための、「熊駆除対応PT（プロジェクトチーム）」です。今月9日には栃木県宇都宮市で市街地に出没したクマが捕獲されるなど、近年全国でクマの出没や被害が相次いでいます。このチームは、都内の市街地にクマが出没した場合に備え発足