KKTが先週からお伝えしている遊覧ヘリの引き上げについて、急展開です。乗っていた3人と機体が熊本･阿蘇中岳第一火口内に取り残されたまま、引き上げが難航していましたが、12日、熊本県警が機体を引き上げることが明らかになりました。事業費はおよそ4億4000万円を見込んでいます。今年2026年1月、阿蘇中岳第一火口内の斜面で大破した状態で発見された遊覧ヘリ。台湾からの観光客2人とパイロットが乗っていましたが、2次災害が懸