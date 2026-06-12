アニメ『いびってこない義母と義姉』が、7月8日よりtvkテレビ神奈川・テレ玉・チバテレほかにて放送されることが決定した。メインPVが公開され、OPテーマをLia、EDテーマをAVAM(アベアム)が担当し、さらに、追加キャスト3人も発表された。【動画】公開された『いびってこない義母と義姉』PV『いびってこない義母と義姉』は、母の死をきっかけに名家・鴻蔵家に引き取られた少女・中村美冶が、妾の子である自分への酷い仕打ちを