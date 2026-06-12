俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが９日に肺炎のため８６歳で死去していたことが１２日、分かった。玉緒さんのおいで俳優の若山騎一郎がこの日、デイリースポーツの取材に対し、昨年面会した時の様子を明かした。騎一郎は玉緒さんの夫・勝新太郎さんの兄・若山富三郎さんの長男。昨年の夏前ごろ、玉緒さんを療養先に訪ねたといい、「全然元気で、ろれつが回らないようなこともありま