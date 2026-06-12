神奈川・相模原市の河川敷で、女子高校生を殺害した疑いで元交際相手の男が逮捕された事件で、男が「復縁しようとしたが断られたので犯行に及んだ」という趣旨の供述をしていることが分かりました。自称・塗装工の19歳の男は、10日夜、相模原市南区の相模川の河川敷で女子高校生の首を絞め、殺害した疑いで逮捕され、12日朝に送検されました。警察によりますと、男と女子高校生は以前、交際関係にあったということです。調べに対し