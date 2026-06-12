2025年8月、収穫されたコメ＝新潟県三条市農林水産省は12日、全国約千店舗のスーパーで1〜7日に販売したコメ5キロの平均価格が、前週に比べ29円安い3644円だったと発表した。値下がりは3週連続。積み上がった在庫削減に向けた特売の動きが続き、下落が進んだ。銘柄米は49円安い3715円。ブレンド米や小売りのプライベートブランド（PB）商品などの平均価格は9円上がり、3427円だった。