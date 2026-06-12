保険商品を販売する営業職員の新たな名称を発表する生命保険協会の高田幸徳会長＝12日午後、東京都生命保険協会は12日、「生保レディー」と呼ばれ、職場や家庭を訪問して保険商品を販売する営業職員の新たな名称を「生保ナビゲーターソナエルジュ」にすると発表した。男性も活躍しているほか、生命保険以外の金融商品も扱っているため、新名称に転換し普及を目指す。ソナエルジュは「備える」と世話係や案内係といった意味が