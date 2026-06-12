１２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４９２円５８銭（０・９９％）高の５万２７７円４８銭だった。３日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、６割超にあたる２０３銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、１８０２円７７銭（２・８１％）高の６万６０２０円０４銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が上昇したことで、読売３３３に比べて上昇率が