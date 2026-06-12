4つの国の高齢者を対象とした調査で、日本の高齢者のおよそ4割が「収入を伴う仕事をしたい」と回答したことがわかりました。経済的不安をかかえる高齢者の割合が他国と比べて高いとみられています。政府が、きょう閣議決定した「高齢社会白書」には日本のほかアメリカ、ドイツ、スウェーデンの65歳以上を対象とした調査結果が盛り込まれています。「働く意欲の調査」で、日本の高齢者は4つの国の中で最も多い39％が「今後収入を伴