「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第２日」（１２日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）２位から出た桑木志帆（２３）＝大和ハウス工業＝が４番からの５連続バーディーなど、８バーディー、１ボギーと大きくスコアを伸ばし、この日６５、通算１５アンダーで２位に３打差をつける単独首位で予選ラウンドを終えた。４番パー５で３打目を「１・８メートル」につけて最初のバーディーを奪うと、８番まで連続奪取。「大体、シ