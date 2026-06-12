1次リーグA組サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が11日（日本時間12日）に開幕し、メキシコ・グアダラハラでの1次リーグA組で韓国とチェコが対戦。韓国は先制されたものの、鮮やかに逆転して2-1で白星発進を決めた。中継に映った日本でもおなじみの指揮官にファンは熱視線を送った。序盤から優位に試合を進めた韓国だったが、後半14分にチェコのロングスローからヘディングを決められて先制を許した。だが、8分後にMFフ