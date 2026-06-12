解説のためダラスへ出発サッカー元日本代表でワールドカップ（W杯）に3大会連続で出場した本田圭佑が12日、自身のXを更新。北中米W杯の日本が初戦に臨む約60時間前の最新情報に、反響が広がった。本田は「これからダラスに向けて出発する」と短くつづった。大人気ゲーム「ドラゴンクエスト」の何が起こるか分からない呪文から「#パルプンテ本田」「#本田節」などと添えた。日本時間15日午前5時、日本は北中米W杯でオランダと