スマートフォンのタイマー機能は便利ですが、時間を確認するつもりが通知に気を取られたり、つい別のアプリを開いてしまったりすることもあります。集中したいのに、タイマーを使うこと自体が脱線のきっかけになるなら、専用タイマーを使う意味は大きいはずです。 そこで今回は、キングジムから発売された「ビジュアルバータイマー プラス」を紹介します。 ↑キングジム「ビジュアルバータイマー プラス」