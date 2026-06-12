人からムッとなるようなことを言われても、相手から「悪気はない」と言われると反論しにくいですよね。相手に悪気がないのなら、イライラしている自分の心が狭い？ なんて考えてしまったり……。今回は【悪気はない義母】の言葉に悩んでいた筆者の友人のエピソードをご紹介します。 4コマ漫画