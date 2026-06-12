5月18日に第1子を出産したことを報告したフジテレビの三上真奈アナウンサー(37)が12日、インスタグラムを更新し、近況を伝えるとともに、近影も投稿した。 【写真】ママとなった落ち着きが伝わってくる凛とした表情「キレイな黒髪がかっこいい」 三上アナは「日々とても元気に過ごしています」と近況を報告。写真は落ち着いた表情で、少しだけ微笑んでいる。 ファンから「体調良いようでよかったです赤ちゃんと