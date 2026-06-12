石山公園岡山・北区12日 岡山市の大森市長が12日、石山公園の再整備で撤去予定だった石柱を永瀬清子生家保存会に譲渡する方針を示しました。 岡山市は石山公園の再整備に伴い、1972年に設置された「世界連邦宣言記念碑」の中央にある石碑を園内の別の場所に移設しました。周りにある5本の石柱については倒壊の恐れがあるとして撤去する予定でした。 石柱は、詩人の永瀬清子さんの依頼で彫刻家・寺田武弘さんが